  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı
Aktüel

İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 15:57:21 -
İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde akrabalar arasında sokakta çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde aynı sülaleye mensup kişiler arasında kavga çıktı.

Gruptakilerden birinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu saçmalar, sokakta bulunan 7 yaşındaki Ö.A'ya isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çocuk, yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ö.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgada darp sonucu yaralanan şüpheli N.K. ile kuzeni M.A.K. de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çaresiz Ermenistan’dan ilk karar
Dünya

Çaresiz Ermenistan’dan ilk karar

Azerbaycan’ın dik duruşu karşısında korkan Ermenistan sıkıyönetim ilan etti.
Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber
Yerel

Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber

İstanbul, Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Rıfat Babayiğit, bir gözünün görme yetisini kaybettiğini açıkladı...
Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar
Dünya

Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar

Bazı hainlerin aksine Fas Başbakanı Saadeddin Osmani BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesajda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filist..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı