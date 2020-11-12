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Aktüel İzmir'de 7 yerel gazete depremzedelere ücretsiz dağıtılıyor
Aktüel

İzmir'de 7 yerel gazete depremzedelere ücretsiz dağıtılıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:02:55 -
İzmir'de 7 yerel gazete depremzedelere ücretsiz dağıtılıyor

İZMİR (AA) - İzmir’de günlük yayın yapan 7 yerel gazete, depremzedelere her gün ücretsiz ulaştırılıyor.

Basın İlan Kurumu İzmir Şube Müdürlüğünün öncülüğünde ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti koordinasyonunda, çadırların bulunduğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na gazete dağıtım noktası kuruldu.

Ticaret, Ege Telgraf, Yeni Bakış, Haber Ekspres, Yenigün, İlkses ve 9 Eylül gazeteleri burada ücretsiz dağıtılıyor.

Depremzedelerin kentte yaşanan olaylardan haberdar olması ve gelişmeleri takip edebilmesi için açılan dağıtım noktası, 30 Kasım'a kadar hizmet verecek. İhtiyaç duyulması halinde bu süre uzatılacak.

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