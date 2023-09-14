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Yerel İzmir’de 7 yaşındaki Suriyeli çocuk evde bulduğu ilaçları içerek hayatını kaybetti
Yerel

İzmir’de 7 yaşındaki Suriyeli çocuk evde bulduğu ilaçları içerek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-09-14 17:22:00 -
İzmir’de 7 yaşındaki Suriyeli çocuk evde bulduğu ilaçları içerek hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Hüseyin El Aluş, evde bulduğu ilaçları içince rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Hüseyin El Aluş, evde bulduğu ilaçları içince rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Torbalı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki çocuk, evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çocuğun evde bulduğu ilaçları içmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

EVDE RAHATSIZLANINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgiye göre, 7 yaşındaki yabancı uyruklu Hüseyin El Aluş, Dağkızılca köyündeki evde rahatsızlanması üzerine Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

EVDE BULDUĞU İLAÇLARI İÇMİŞ

Aluş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aluş’un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Aluş’un evde bulduğu ilaçları içmesi sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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