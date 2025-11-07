İzmir’de “7 bin TL’lik boyoz” iddiasına inceleme: ticaret bakanlığı satıcıya 47 bin TL ceza uyguladı

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran "İzmir’de 7 bin TL’lik boyoz hesabı" iddiası, Ticaret Bakanlığı’nın Konak ilçesindeki seyyar işletme hakkında inceleme başlatmasına neden oldu.

GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLDİ

Sosyal medya yayıncılarının ziyaret ettiği seyyar simit arabası sahibi, iddiaya göre 7 bin 600 lira hesap çıkardıktan sonra indirim yaparak 6 bin 900 TL tahsil etti.

Ödeme sonrası yayıncıların hesabın yüksekliği hakkındaki konuşmaları sosyal medyaya taşınınca, Ticaret Bakanlığı bu görüntüleri ihbar kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, satıcının akşam saatlerinden itibaren boyoz, gevrek, börek, poğaça ve içecek satışı yaptığı belirtildi.

İŞLETME SAHİBİ KENDİNİ SAVUNDU

İfadesine başvurulan işletme sahibi Baran Akçakale, olay gecesi yaşananları şöyle anlattı:

Olay gecesi yaklaşık 50 kişilik bir grup geldi ve içlerinde sosyal medya fenomenleri de vardı. Canlı yayın sırasında çok sayıda ürün sipariş ettiler. Her biri en az iki boyoz aldı. ‘Hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın’ dediler. Yaklaşık 100 adet boyoz ve içecek satışı yapıldı. Pos cihazı limitinden dolayı 6 bin 900 TL’lik fiş kestim. Ödemeyi yaptılar ve memnun şekilde ayrıldılar. Daha sonra sosyal medyada fiyatın fazla olduğu yönünde paylaşımlar yapılmış.

FİYAT ETİKETİ EKSİKLİĞİNDEN BÜYÜK CEZA

Ticaret Bakanlığı denetim ekipleri, 5 Kasım gecesi yaptığı kontrolde önemli bir eksiklik tespit etti. Bakanlık açıklamasında, uygulanan cezanın gerekçesi net bir şekilde belirtildi:

Denetimde, işletmede satışı yapılan ürünlere ilişkin fiyat listesi ve etiketlerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca işletmeye 47 bin 490 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bakanlık, ayrıca fiyatların İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin belirlediği azami tarife ile uyumlu olup olmadığı yönünde de inceleme başlatıldığını bildirdi ve haksız fiyat uygulamalarına karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.