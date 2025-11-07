  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

“Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?” Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar

Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var

Kara Kuvvetlerİ Panter ile gücüne güç kattı

Romanya’dan 1 avroya 18 tane F-16 uçağı tedariği

Petrol tahmini yapıldı: Rus yaptırımları görünümü bozuyor olumsuz olacak diyerek işaret etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'it'e 500 bin liralık tazminat davası

LGS merkezi sınavının tarihi belli oldu

50 araç, onlarca ev ve posta kutularına insan kanlarıyla gamalı haçlar çizildi! Almanya'da kanlı nefret mesajı

İsrail sorusu soran İtalyan gazeteci işten kovuldu: Rusya bir ülkeyi işgal etti İsrail ise saldırıya yanıt verdi

“Yolsuzluk yok, rüşvet yok, irtikap yok” Vatandaşa hizmetin yanında destek var
Yerel İzmir’de “7 bin TL’lik boyoz” iddiasına inceleme: ticaret bakanlığı satıcıya 47 bin TL ceza uyguladı
Yerel

İzmir’de “7 bin TL’lik boyoz” iddiasına inceleme: ticaret bakanlığı satıcıya 47 bin TL ceza uyguladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir’de "7 bin TL’lik boyoz" iddiasına inceleme: ticaret bakanlığı satıcıya 47 bin TL ceza uyguladı

İzmir’de sosyal medya fenomenlerine seyyar bir satıcının 7 bin TL’yi aşkın boyoz hesabı çıkardığı iddiası Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Yapılan denetimlerde, satıcının fiyat listesi ve etiket bulundurmadığı tespit edildi. Bu eksiklik nedeniyle işletmeye Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 47 bin 490 TL idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran "İzmir’de 7 bin TL’lik boyoz hesabı" iddiası, Ticaret Bakanlığı’nın Konak ilçesindeki seyyar işletme hakkında inceleme başlatmasına neden oldu.

GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLDİ

Sosyal medya yayıncılarının ziyaret ettiği seyyar simit arabası sahibi, iddiaya göre 7 bin 600 lira hesap çıkardıktan sonra indirim yaparak 6 bin 900 TL tahsil etti.

Ödeme sonrası yayıncıların hesabın yüksekliği hakkındaki konuşmaları sosyal medyaya taşınınca, Ticaret Bakanlığı bu görüntüleri ihbar kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, satıcının akşam saatlerinden itibaren boyoz, gevrek, börek, poğaça ve içecek satışı yaptığı belirtildi.

İŞLETME SAHİBİ KENDİNİ SAVUNDU

İfadesine başvurulan işletme sahibi Baran Akçakale, olay gecesi yaşananları şöyle anlattı:

Olay gecesi yaklaşık 50 kişilik bir grup geldi ve içlerinde sosyal medya fenomenleri de vardı. Canlı yayın sırasında çok sayıda ürün sipariş ettiler. Her biri en az iki boyoz aldı. ‘Hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın’ dediler. Yaklaşık 100 adet boyoz ve içecek satışı yapıldı. Pos cihazı limitinden dolayı 6 bin 900 TL’lik fiş kestim. Ödemeyi yaptılar ve memnun şekilde ayrıldılar. Daha sonra sosyal medyada fiyatın fazla olduğu yönünde paylaşımlar yapılmış.

 

FİYAT ETİKETİ EKSİKLİĞİNDEN BÜYÜK CEZA

Ticaret Bakanlığı denetim ekipleri, 5 Kasım gecesi yaptığı kontrolde önemli bir eksiklik tespit etti. Bakanlık açıklamasında, uygulanan cezanın gerekçesi net bir şekilde belirtildi:

Denetimde, işletmede satışı yapılan ürünlere ilişkin fiyat listesi ve etiketlerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca işletmeye 47 bin 490 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bakanlık, ayrıca fiyatların İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin belirlediği azami tarife ile uyumlu olup olmadığı yönünde de inceleme başlatıldığını bildirdi ve haksız fiyat uygulamalarına karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

 

20 yıl simit sattı 49 yaşında memur oldu!
20 yıl simit sattı 49 yaşında memur oldu!

Gündem

20 yıl simit sattı 49 yaşında memur oldu!

Cezası çok büyük ve katlanarak artıyor
Cezası çok büyük ve katlanarak artıyor

Gündem

Cezası çok büyük ve katlanarak artıyor

Resmî Gazete'de yayımlandı! 993 lira idari para cezası uygulanacak
Resmî Gazete'de yayımlandı! 993 lira idari para cezası uygulanacak

Gündem

Resmî Gazete'de yayımlandı! 993 lira idari para cezası uygulanacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23