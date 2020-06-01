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İzmir’de 45 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 45 sığınmacı kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 21:06:03 -
İzmir’de 45 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 45 sığınmacı kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Mayıs günü saat 06.30’da Dikili ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki sığınmacıların yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki kadın ve çocuklardan oluşan 26 Suriye, 5 Somali, 4 Gambiya, 3 Kongo, 3 Eritre, 2 Senegal, 1 Moritanya ve 1 Gine uyruklu olmak üzere toplam 45 sığınmacı kurtarıldı.

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