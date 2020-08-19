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Aktüel İzmir'de 40 milyon 980 bin dal kaçak sigara ele geçirildi
Aktüel

İzmir'de 40 milyon 980 bin dal kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:37:39 -
İzmir'de 40 milyon 980 bin dal kaçak sigara ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesindeki bir sigara fabrikasında 40 milyon 980 bin dal kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Tire'deki bir fabrikada iç piyasaya sürülmek üzere kaçak sigara bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Kurulan özel ekibin takibinin ardından düzenlenen operasyonda, özel kutular içerisine dizilmiş 40 milyon 980 bin dal kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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