  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir’de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Aliağa ormanlarında ağaçlara zarar veren çam kese böceklerinin doğal düşmanı olan 2 bin 345 adet terminatör böceğini doğaya saldı.

2020-04-24 14:54:29 -
İzmir’de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Aliağa ormanlarında ağaçlara zarar veren çam kese böceklerinin doğal düşmanı olan 2 bin 345 adet terminatör böceğini doğaya saldı.


Ormanlara verdiği zarar nedeniyle bilinen çam kese böcekleriyle mücadele sürüyor. Bu kapsamda, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından laboratuvar ortamında terminatör böcekler üretildi. Üretilen 2 bin 345 adet böcek, Aliağa Orman İşletme Şefliği işçileri tarafından ormana bırakıldı.


Öte yandan, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık orman alanında gerçekleşen çalışmalar kapsamında da, aynı bölgede 3 adet tel kafes ve 1 adet adacık da tesis edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı