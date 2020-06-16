İzmir’de 16 yeni otobüs daha hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 12 milyon 500 bin bedelle satın aldığı 16 yerli otobüsü hizmete aldı. Başkan Soyer, “Filomuzu, her geçen gün son teknoloji ürünü, doğaya saygılı, engelli dostu, klimalı, alçak tabanlı, konforlu, çevre dostu otobüslerle gençleştirerek büyüteceğimizin sözünü vermiştik. Bugün hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz 16 yeni otobüsümüz işte bu sözümüzün gereği” dedi.

Toplu taşıma ağını çevreci ve konforlu otobüslerle güçlendirmeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZULAŞ şirketi bünyesinde hizmet verecek 16 solo otobüsü hizmete aldı. TEMSA tarafından üretilen 16 otobüsün de filoya katılması ile birlikte İZULAŞ’ın otobüs sayısı 306 oldu. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesindeki bin 542 otobüsle birlikte İzmir’de toplu ulaşımda hizmet veren otobüs sayısı bin 848’e çıktı. Yeni otobüslerin hizmete alınması nedeniyle tören düzenlendi. Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen törende davetlilere hitap eden Başkan Soyer, “Bugün İzmir’de güvenli, doğaya saygılı ve sorunsuz bir toplu taşıma hedefimizde bir adım daha atıyor, İzmirlilerin toplu ulaşımdaki memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz. Otobüslerimizi, raylı ulaşım ile vapurlarımızı, bisiklet ulaşımı ile bütünleştiriyor, hemşehrilerimizin en konforlu şekilde toplu ulaşım hizmeti almasını sağlıyoruz. Filomuzu, her geçen gün son teknoloji ürünü, doğaya saygılı, engelli dostu, klimalı, alçak tabanlı, konforlu, çevre dostu otobüslerle gençleştirerek büyüteceğimizin sözünü vermiştik. Bugün hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz 16 yeni otobüsümüz işte bu sözümüzün gereği” diye konuştu.

52 otobüs daha geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan İZULAŞ A.Ş’nin İzmir’de toplu ulaşım konusunda çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Soyer şunları söyledi: “İZULAŞ, bugün 290 şehir içi yolcu otobüsü ve 9 adet tur otobüsü ile karayolu ulaşımında hizmetlerine aralıksız devam ediyor. 290 adetlik Türkiye’nin en genç ve çevreci otobüs filosuna bugün 16 yeni otobüs daha ilave ederek araç sayısını 306’ya çıkartıyoruz. Benzer şekilde ESHOT Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki yaklaşık bin 600 araçlık filomuzu da her geçen gün artırıyor, modern, çevreci ve konforlu yeni araçlarla İzmir’in toplu ulaşımını güçlendiriyoruz. 2020’ye girmeden hemen önce 30 Aralık’ta, 15 yeni solo otobüsü hizmete sunduk. Yine ESHOT Genel Müdürlüğümüz, Devlet Malzeme Ofisinden direkt alım ile 52 otobüs daha satın aldı. Bu araçlarımız da, yıl sonuna kadar hizmete girecek.”

Yerli üretime destek

Türkiye’nin yerli otobüs markası TEMSA’dan alınan bu araçlar ile yerli üretime destek verdiklerini ve ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Soyer, “Filoya katılan tüm otobüsler gibi 16 yeni otobüsümüz de Euro 6 emisyon standartlarına uygun olup karbon emisyonu konusunda İzmir’in ülkemizde öncü şehirlerinden biri olmasına katkı sağlıyor” sözlerine yer verdi.

Korona önlemleri alınıyor

Korona virüs salgını nedeniyle İzmir’deki tüm toplu ulaşım araçlarımızda olduğu gibi bu otobüslerde de salgının yayılmasını önleyecek gerekli tüm tedbirlerin alındığını hatırlatan Bakan Soyer, “Pandeminin minimum hasarla atlatılması için düzenli olarak dezenfekte edilen otobüslerimizde ve diğer ulaşım araçlarımızda, tedbiri elden bırakmayacağız. Yolcularımızın da maske takarak hijyen ve güvenli mesafeye dikkat etmesi çok önemli” dedi.

Korona sürecinde moral oldu

TEMSA Teknik Satış Müdürü İrfan Özsevim ise ESHOT ve İZULAŞ’ta hizmet veren otobüs sayısının bugün 426’ya çıktığını belirtti. Korona virüs nedeniyle ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Özsevim, “Bu dönemde bu otobüslerin alınması TEMSA çalışanlarına, fabrikamızdaki iş arkadaşlarımıza moral vermiştir. İzmir Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyor, otobüslerin İzmir halkına ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından TEMSA sahibi Yaşar Özkan, TEMSA Teknik Satış Müdürü İrfan Özsevim ile birlikte Başkan Soyer’e dekotadan yapılmış büyük sembolik otobüs anahtarı ve otobüs maketi verdi. Törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZULAŞ Genel Müdürü Arda Şekercioğlu, meclis üyeleri, belediye bürokratları ve TEMSA yetkilileri katıldı.

Çevre dostu, konforlu otobüsler

TEMSA Avenue Plus model 12 metre uzunluğundaki klimalı solo otobüsler, Euro 6 emisyon kriterlerine uygun olarak üretildi. Üstün güvenlik donanımları ve çevreci özellikleri ile karbon salınımını minimuma indiren, akaryakıt tasarrufu sağlayan teknolojiler ile donatıldı. Otobüsler 29 adet oturan yolcu, 1 adet tekerlekli sandalye kullanıcısı ve 70 adet ayakta yolcu olmak üzere toplamda 100 yolcu taşıma kapasiteli. Otobüslerde yer alan basamaksız kapılar hamile, çocuklu, yaşlı ve engelli yolcuların toplu ulaşımda yaşadıkları sorunları da ortadan kaldırıyor. Engelli yurttaşlar için tasarlanmış giriş rampası, emniyet kilitli park yeri ve yolcuların dışarıyı rahatça görebilmelerini sağlayan panoramik cam gibi pek çok özellik, yolcuların güvenli ve rahat bir yolculuk yapmasını mümkün hale getiriyor. Otobüslerde yolcuların kendilerini güvende hissetmesi için 6 adet güvenlik kamerası bulunuyor. Otobüslerde otomatik yangın söndürme sistemi mevcut. Bu sistem, motor bölümünde oluşacak herhangi bir alevi algılayabiliyor ve otomatik yangın söndürme sistemini devreye sokarak yangını söndürebiliyor. 12,5 milyon bedelle satın alınan yeni otobüslerle birlikte İZULAŞ filosunun yaş ortalaması 5,5’e inerek Türkiye’nin en genç filolarından biri oldu. Yeni otobüsler ağırlıklı olarak Karşıyaka ve Bornova’da hizmet verecek.