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İzmir'de 1,5 gün su yok!

Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamının yanı sıra Karabağlar, Balçova, Konak ile Menderes ilçelerinin bazı mahallelerine, 9 Ocak Çarşamba saat 21.00'den itibaren 36 saat boyunca su verilemeyecek.

07 Ocak 2019 Pazartesi 22:28
İzmir'de 1,5 gün su yok!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; İzmir'in su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndan kente su ileten ve Gaziemir Akçay Caddesi'nde bulunan isale hattında meydana gelen arızanın tamirinin yapılacağı belirtildi.

Alternatif su aktarım imkanı yok

Tamir işlemi süresince alternatif su aktarım imkanı bulunmaması sebebiyle, 9 Ocak Çarşamba günü saat 21.00'den 11 Ocak Cuma günü saat 09.00'a kadar 36 saat boyunca bazı bölgelere su verilemeyeceği bildirildi.

Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamının yanı sıra Fahrettin Altay, Üçkuyular, Esentepe, Muammer Akar ve General Kazım Özalp mahalleleri hariç Karabağlar ilçesinin tamamında, Balçova Çetin Emeç Mahallesi, Konak'ın Göztepe, Çankaya, Muratreis, Mithatpaşa, Pirireis, Kılıçreis, Kemalreis, Turgutreis, Akın Simav, Altıntaş, Barboros, Güngör, Mecidiye, Çakabey, Fatih, Namık Kemal, Atilla, Güneşli, Zafertepe, 2. Kadriye, Çimentepe, Tınaztepe, Duatepe, 19 Mayıs, Hasan Özdemir, 1. Kadriye, Yeşiltepe, Selçuk, Aziziye, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay, Alireis, Kubilay, Süvari, Ülkü, Tuzcu, Yeni, Sakarya, Bozkurt, Şehit. Nedim Tuğaltay, Tan, Mirali mahalleleri ve Menderes'in Ata ve Hürriyet mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 22:28
  1. Sakarya
  2. İzmir'de 36 saatlik su kesintisi
  3. İZMİR
  4. su kesintisi
  5. gaziemir
  6. buca
  7. konak
  8. göztepe

YORUM YAZ

  • MirayMiray18 dk önce
    İzmir'e geleli bir buçuk yıl oldu doğma büyüme İstanbulluyum,İstanbul'um başka güzel izmirde maneviyat sıfır İstanbul sa maneviyat dolu şehir,ey İstanbul'da yaşayanlar şikayet etmeyin şükredin,ve İstanbul'un kıymetini bilin ölmeden inşallah tekrar İstanbul'uma yerleşeceğim...

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