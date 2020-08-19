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Gündem İzmir ve Manisa’da meteor mu düştü?
Gündem

İzmir ve Manisa’da meteor mu düştü?

Gece yarısından itibaren İzmir ve Manisa başta olmak üzere bölgedeki pek çok yerde meteor görüldüğü üzerine sosyal medyada paylaşımlar gerçekleşti. Bunun üzerine sosyal medyada herkes Manisa’da meteor mu düştü iddiasını araştırmaya başladı. Peki Manisa’ya meteor düştü mü? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:13:00 -
İzmir ve Manisa’da meteor mu düştü?

Manisa ve İzmir’de gökyüzünde görülen ışık hüzmesinin ardından herkes meteor mu düştü diye sosyal medya üzerinden araştırma yapmaya başladı. Manisa’nın Salihli ilçesinde çıplak gözle görülen gökyüzünün birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor olduğu söylenen ışık hüzmesi sonucu Tekiloğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında göl yakınında bulunan sazlıklarda yangın çıkmaya başladı. Bunun üzerine orada bulunan vatandaşlar ise meteor mu düştü diye araştırmaya başladı.

Peki Manisa’da meteor düştü mü?

DHA tarafından yapılan bir habere göre, Manisa’nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve gök taşı yanı meteor olduğu iddia edilen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında yangın ortaya çıktı. Manisa Salihli İlçesi’nin Pazarköy Mahalle Muhtarı Ercivan Konuk ise konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: ““Şimşek çakar gibi bir ışık gördük. Bu ışık olayının ardından bir çok yerden arandım ve Marmara Gölü yakınlarında bulunan Kocaboyun Mevkii'nde yangın ihbarı aldım. Olay yerine geldiğimde çok geniş bir alanda yangın gördüm. Benim ardımdan gelen mahallelimizle birlikte itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. Yaklaşık 50 dönümlük bir alan farklı farklı noktalardan cayır cayır yanıyordu. Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil. Bu ışığı Kemer, Poyrazdamları, Karasavcı, Yeniköy gibi mahallelerden de görenler oldu.”

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