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Aktüel İzmir ve Aydın'da sis etkili oldu
Aktüel

İzmir ve Aydın'da sis etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-08 03:08:52 -
İzmir ve Aydın'da sis etkili oldu

İZMİR/AYDIN (AA) - İzmir ve Aydın'da gece geç saatlerde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

İzmir kent merkezinde etkili olan sis, özellikle Gaziemir, Buca ve Karabağlar ilçesinde görüş mesafesini düşürdü.

Pandemi kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı kentte, kısıtlamadan muaf olan araç sürücüleri, araçlarını sis nedeniyle daha dikkatli kullandı.

Aydın'da ise sis nedeniyle özellikle kara yolunda düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte, Aydın-Denizli, Aydın-Muğla ve Aydın-İzmir kara yollarında sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Sokakların kısıtlama nedeniyle boş olduğu kentte, sisin etkisini ara sıra daha da artırdığı görüldü.

Vatandaşların sis nedeniyle daha dikkatli oldukları gözlemlendi.

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