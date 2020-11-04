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Aktüel İzmir Valisi Köşger, depremden etkilenenlere 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı
Aktüel

İzmir Valisi Köşger, depremden etkilenenlere 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:36:34 -
İzmir Valisi Köşger, depremden etkilenenlere 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'deki depremden etkilenen ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılara yapılan ödemeleri açıkladı.

Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılmasına başlandığını belirtti.

Toplam 2 milyon 810 bin lirayı bulan nakdi yardımlar hakkında bilgi veren Köşger, şunları kaydetti:

"An itibarıyla iş yeri hasar gören 122 kişiye 1 milyon 406 bin lira, ev sahibi 88 kişiye 1 milyon 144 bin lira ve kiracı 52 kişiye 260 bin liralık yardımlar devletimizce yapılmıştır. Çadır kentlerde vatandaşlar misafir edilmeye devam ediliyor."

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