İzmir spor kulüplerinden ortak açıklama





İZMİR (AA) - İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, "İzmir'in spor kulüpleri, ekonomik yapılarının desteklenmesi, tesis yatırımlarının geliştirilmesi ve tamamlanması ve şehir dinamiklerinin desteği açısından diğer şehir kulüpleriyle kıyaslanamayacak seviyede geri kalmıştır." dedi.



Erten, İzmir'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kulüp başkanlarıyla, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi öncesinde toplanarak, "İzmir spor kulüpleri ortak bildirgesi" hazırladıklarını kaydetti. Bu bildirgeyi okuyan Erten, spor kulüplerinin İzmir'in en önemli markaları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İzmir'in spor kulüpleri, ekonomik yapılarının desteklenmesi, tesis yatırımlarının geliştirilmesi ve tamamlanması ve şehir dinamiklerinin desteği açısından diğer şehir kulüpleri ile kıyaslanamayacak seviyede geri kalmıştır. İzmir'de spor kulübü zenginliği, şehir dinamiklerinin desteği noktasında bir negatif gerekçe durumuna getirilmiş, 'size destek olursam herkese olmam gerekir' söylemiyle verilen destekler hep sınırlı kalmıştır. Güncel durumda, diğer şehir takımlarıyla olan rekabetimiz 'haksız rekabet' boyutunu bile aşmıştır."

İzmir'in spor kulüpleri olarak güç birliği ve iş birliği yapma kararı aldıklarını bildiren Erten, en yakın zamanda merkezi ve yerel yönetimle birlikte bir "spor şurası" toplanması gerektiğini ve şehrin tüm dinamiklerinin katılımıyla "spor anayasası" oluşturulmasını istedi.





- "Söylem ve hedef birliği olsun"





Erten, belediye spor kulüplerinin diğer kulüplerle rekabet eden değil, onları destekleyen bir yapıya kavuşturulması gerektiğini savunarak, "Statlarımız, sportif ve ekonomik başarımızın anahtarlarıdır. Bütün dünya örneklerinde olduğu gibi statların şehir içinde, şehre ve kulüplerimize değer katacak yapılar olarak değerlendirilmesini, bu konuda geçmiş dönemlerde yaşanan gecikmelere ve dolayısıyla büyük ekonomik kayıplara yol açan fikir ayrılıklarının artık gündemden kalkmasını, söylem ve hedef birliği oluşturulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Saha dışında daha çok bir arada olacaklarını kaydeden Erten, "Centilmenlik ve hoşgörü ile taraftarlarımız arasında köprü olacağız. Şehrimizde bu konuda uygun iklimin oluşması adına, kulüp başkanları olarak, sahada sportif anlamda rekabet ederken, ülkemize ve tüm spor camiasına örnek olacak şekilde saha dışında her alanda iş birliği ve güç birliği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de kulüp başkanları arasında iyi bir iletişimin olduğunu belirterek, "İzmir futbolunda son dönemde kıpırdanma olsa da sporda yeterli başarıya sahip değiliz. Şehir dinamiklerinin bu konuda desteği az." dedi.

Karşıyaka Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ise sporun başarıya entegre olabilmesi için uluslararası organizasyonların çok önemli olduğunu ancak İzmir'de uluslararası standartlarda salon, stat ve havuzun olmadığını aktararak "Birleşmemizin en büyük nedenlerinden biri sesimizi daha gür duyurmak. Bunun yanı sıra bu kulüplerin parçalı olmadığını haykırmak istiyoruz." diye konuştu.

Erten, Sepil ve Büyükkarcı'nın yanı sıra Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Bucaspor Kulübü Başkanı Cihan Aktaş, ve İzmirspor Kulübü Başkanı Mustafa Gürkan hazırlanan bildirgeyi imzaladı.



