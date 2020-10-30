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Aktüel İzmir, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklüğünde 8 deprem yaşadı
Aktüel

İzmir, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklüğünde 8 deprem yaşadı

Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan kent ve yakınlarında, 1900'lü yıllardan itibaren 6 ve üzeri büyüklüğünde 8 deprem meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:09:21 -
İzmir, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklüğünde 8 deprem yaşadı

BURSA (AA) - Bugün Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir ve civarında, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklükte 8 deprem yaşandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sismik açıdan oldukça aktif bir ülke olan Türkiye'nin bu konudaki kritik kentlerinden İzmir'de geçmişten günümüze pek çok şiddetli deprem meydana geldi.

İzmir ve yakınlarında 1900'lü yıllardan itibaren 6 ve üzerindeki büyüklükte yaşanan deprem sayısı, bugünkü 6,6 büyüklüğündeki depremle 8 olarak kayıtlara geçti.

19 Ocak 1909'da 6 büyüklüğündeki Foça depremini yaşayan kentte, bu afette 700 ev yıkıldı, ayrıca 1000 ev hasar gördü.

Bölgede 31 Mart 1928'de yaşanan 6,5 büyüklüğündeki Torbalı depremi de yaklaşık 2 bin evin yıkılmasına yol açtı. Deprem. İzmir, Manisa, Alaşehir, Uşak, Bayındır, Tire ve Ödemiş'te hasara neden oldu.

22 Eylül 1939'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki Dikili Depremi'nde ise 1000 ev yıkıldı.

23 Temmuz 1949'daki 6,6 büyüklüğündeki Karaburun Depremi'ni yaşayan bölgede 2 bin 200 ev hasar gördü. Evlerin bazıları yıkılırken, bazılarının ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Merkezi Ege Denizi olan 6,8 büyüklüğündeki Söke-Balat Depremi'nin yaşandığı 16 Temmuz 1955'te ise 300 ev enkaza dönüştü.

6 Kasım 1992'de Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi merkezli 6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı bölgede 60 kadar yapıda hasar oluştu.

12 Haziran 2017'de ise yine Karaburun merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

İzmir bugün ise Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

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