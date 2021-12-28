İzmir Selçuk 1, 2, 3. Etap TOKİ kura sonuçları isim listesi TOKİ Selçuk kura çekiliş sonucu!
TOKİ İzmir Selçuk Zafer Mahallesi 1, 2, 3. Etap 1384 konut kura sonuçları İzmir Selçuk TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Selçuk 1, 2, 3. Etap 1384 konut kurası gerçekleştirildi. İzmir Selçuk 1, 2, 3. Etap TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Selçuk 1, 2, 3. Etap kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ İzmir Selçuk 1, 2, 3. Etap 1384 konut kura çelişi sonucu sorgulama.
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İzmir İli Selçuk İlçesi Zafer Mahallesi 1. ve 2.Etap Projeleri kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 527 adet ve 3+1 nitelikli 648 adet olmak üzere toplamda 1.175 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası 28 Aralık 2021 tarihinde Salı günü, Saat 10:00’da gerçekleştirildi. Konut belirleme kurasından sonra yapılan sözleşme imzalama programına göre Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, hak sahipleri tarafından 10 Ocak 2022 – 11 Mart 2022 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş İzmir / Selçuk Şubesi nezdinde imzalanacaktır.
TOKİ İzmir Selçuk 1, 2, 3. Etap kura çekiliş sonuçları
Sinan Bahtiyar
Hikmet Çakır
Ertan Duman
Ahmet Çetin
Gamze Caner
Selin yıldırım
Ayfer Kocasarı
Nazife Yemenoğlu
Murat Ekilsin
Hüseyin Çanta
Ali Yaşar Dönmez
Semiral Karayaka
Melihper Kasap
Sündüs Tunç
Anıl Arıkan
Ayşe Genç
Osman Çoraközü
Fırat Özcan
Hatice Özcan
Mehmet Amaç
Bora Şenermen
Oğuzhan Aydın
Serkan İşlekgün
Ahmet Öner
Nuray Pınar
Fatma Kaya
Bilgi Karabağ
Ercan Baturay
Nazım Yıldız
Mehmet Karataban
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın