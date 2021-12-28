İzmir Selçuk 1, 2, 3. Etap TOKİ kura sonuçları isim listesi TOKİ Selçuk kura çekiliş sonucu!

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İzmir İli Selçuk İlçesi Zafer Mahallesi 1. ve 2.Etap Projeleri kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 527 adet ve 3+1 nitelikli 648 adet olmak üzere toplamda 1.175 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası 28 Aralık 2021 tarihinde Salı günü, Saat 10:00’da gerçekleştirildi. Konut belirleme kurasından sonra yapılan sözleşme imzalama programına göre Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, hak sahipleri tarafından 10 Ocak 2022 – 11 Mart 2022 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş İzmir / Selçuk Şubesi nezdinde imzalanacaktır.

TOKİ İzmir Selçuk 1, 2, 3. Etap kura çekiliş sonuçları

Sinan Bahtiyar

Hikmet Çakır

Ertan Duman

Ahmet Çetin

Gamze Caner

Selin yıldırım

Ayfer Kocasarı

Nazife Yemenoğlu

Murat Ekilsin

Hüseyin Çanta

Ali Yaşar Dönmez

Semiral Karayaka

Melihper Kasap

Sündüs Tunç

Anıl Arıkan

Ayşe Genç

Osman Çoraközü

Fırat Özcan

Hatice Özcan

Mehmet Amaç

Bora Şenermen

Oğuzhan Aydın

Serkan İşlekgün

Ahmet Öner

Nuray Pınar

Fatma Kaya

Bilgi Karabağ

Ercan Baturay

Nazım Yıldız

Mehmet Karataban

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın