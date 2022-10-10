İzmir Selanik feribot biletleri ne kadar?
Uzun zamandır beklenen İzmir-Selanik feribot seferleri başlıyor. İzmir ile Yunanistan arasında seyahat etmek isteyenler bilet fiyatlarını ve sefer saatlerini araştırıyor. Peki, İzmir Selanik feribot seferleri hangi gün?
İzmir ile Selanik arasında feribot seferleri başlıyor. Vatandaşlar ise sefer saatlerini ve bilet ücretlerini araştırıyor.
İzmir Selanik feribot biletleri ne kadar?
İzmir ile Selanik arasındaki feribot seferleri 10 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.
Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 19.00’da Selanik’ten İzmir’e sefer yapacak feribot; salı, perşembe ve pazar günleri ise saat 19.00’da İzmir’den Selanik’e doğru yola çıkacak. Seferlerin 12-13 saat sürmesi bekleniyor.
Güverteden bilet alacak yetişkin yolcular 81 euro, özel koltuk rezervasyonu yapan yetişkinler ise 95 euro ödeyecek.
0-2 yaş arası yolculardan bilet ücreti alınmayacak ancak vergi alınacak. 2-10 yaş arası çocuklar içinse biletler yarı fiyatına satılacak. İzmir-Selanik feribot biletleri ise Levante Ferries’in resmi web sitesi üzerinden satın alınabilecek.
Söz konusu seferler Levante Ferries şirketi tarafından Smyrna di Levante feribotuyla düzenlenecek.