İzmir Seferihisar 1. 2. bölge 1022 konut kura sonuçları! TOKİ Seferihisar 1022 konut kura çekilişi isim listesi
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TOKİ İzmir Seferihisar 1. 2. bölge 1022 konut kura çekiliş sonuçları
Sancar Kapsar
Hacer Şahin
Halil Gündüz Şahinoğlu
Şengül Özata
Hüseyin Ekenoğlu
Osman Deligöz
Esengül Gölcük
Arife Çalışkanelli
Özgül Baran
Osman Gökhan Güler
Jülide Yatar
Saliha Gündüz
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