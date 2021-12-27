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Ekonomi İzmir Seferihisar 1. 2. bölge 1022 konut kura sonuçları! TOKİ Seferihisar 1022 konut kura çekilişi isim listesi
Ekonomi

İzmir Seferihisar 1. 2. bölge 1022 konut kura sonuçları! TOKİ Seferihisar 1022 konut kura çekilişi isim listesi

İzmir Seferihisar 1. 2. bölge TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Seferihisar 1.2. bölge 1022 kura sonuçları açıklandı mı? İzmir Seferihisar 1.2. bölge 1022 TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Konut projesi kapsamında Seferihisar 1.2. bölge 1022 konut kurası gerçekleştirildi. İzmir Seferihisar 1.2. bölge 1022 TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Seferihisar 1.2. bölge 1022 kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ İzmir Seferihisar 1022 konut kura sonuçları.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 10:19:00 - 2021-12-27 10:27:22
İzmir Seferihisar 1. 2. bölge 1022 konut kura sonuçları! TOKİ Seferihisar 1022 konut kura çekilişi isim listesi

TOKİ İzmir Seferihisar 1. 2. bölge 1022 konut kura çelişi için heyecan dorukta. İzmir  Seferihisar 1. 2. bölge 1022 konut TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli olmakta.

TOKİ İzmir Seferihisar 1. 2. bölge 1022 konut kura çekiliş sonuçları

Sancar Kapsar

Hacer Şahin

Halil Gündüz Şahinoğlu

Şengül Özata

Hüseyin Ekenoğlu

Osman Deligöz

Esengül Gölcük

Arife Çalışkanelli

Özgül Baran

Osman Gökhan Güler

Jülide Yatar

Saliha Gündüz

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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