0553 313 94 23

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:24
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16'sı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öne sürülen, aralarında 2 polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Manisa ve Kırıkkale'de de eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, iki polis memuru ile bir eski komiser yardımcısının da aralarında olduğu 16 zanlı yakalandı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:24
  1. Kırıkkale
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. FETÖ
  6. gözaltı
  7. operasyon
  8. şüpheli
  9. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet'ten Tuncay Özkan açıklaması!
    1. Emniyet'ten Tuncay Özkan açıklaması!
    2. 85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor
    3. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    4. 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?..
    5. Skandal! ABD’li senatörler terörist..
    6. Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş..
    7. Osman Hamdi Bey kimdir? İstanbul..
    8. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    9. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
    10. Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol..
    11. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    12. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    13. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    14. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    15. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    16. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    17. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    18. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    19. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    20. Galatasaray'da Küfür krizi!
    21. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    22. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    23. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    24. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    25. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    26. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    27. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    28. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    29. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    30. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
    Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi