  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir merkezli 39 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Aktüel

İzmir merkezli 39 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Örgütün sözde mahrem imamlarıyla irtibatları belirlenen 70'i muvazzaf 82 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 08:51:08 -
İzmir merkezli 39 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 39 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 70'i muvazzaf 82 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70'i muvazzaf 82 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince İzmir merkezli 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin 60'ının Jandarma Genel Komutanlığı, 16'sının Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 5'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda, FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu toplam 848 askeri personelin ihraç işleminin başlatılması için bu konuda hazırlanan delilerin ilgili komutanlıklara gönderildiği belirtildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia

Altın fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten heyecanlandıran bir iddia geldi. Memiş, altın için "Her an hızla yüksel..
CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!
Gündem

CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs üzerinden rant sağlamaya çalışarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifa çağrısında bulunm..
Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar
Dünya

Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sınır hattında yaptığı son açıklamayla gündemi altüst etti.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay