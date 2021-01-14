İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu: 48 gözaltı

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP / ML, DSİH ve PKK / YPG terör örgütlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda terör örgütüne üye olduğu iddia edilen 51 şüpheliden 48'i, 34 MLKP, 8 DSİH, 1 TKP / ML ve 8 PKK / YPG terör örgütü gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, eski İzmir il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas, 2 avukat, 4 İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, biri Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisi ve öğretmen gibi meslek gruplarından kişilerin olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında MLKP terör örgütü ile irtibat ve iltisakı tespit edildiği belirtilen ESP genel merkezi, İzmir ve İstanbul il binası ile İzmir Bayraklı ilçe bürosu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) İstanbul il bürosu, Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) İstanbul il bürosunda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 bin lira para ele geçirildi.