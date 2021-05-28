İzmir Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı güzelliğe bürünüyor

Gediz Nehri'nin on binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümüyle Doğu Akdeniz'in en

büyük

deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Ramsar, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesi için süreç devam

ediyor.

Türkiye'de "allı turna" olarak da bilinen flamingoların iki üreme sahasından biri olan bölgede 6,5 dönümde oluşturulan yapay kuluçka adası, bu yıl da

yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor.

Flamingoların beslenme, dinlenme, kur dansı ve gün batımında kuluçka adasına dönüşteki toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturuyor.

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, havaların ısınmasıyla bölgedeki kuş hareketliliğinin arttığını, Gediz Deltası'nda en fazla üreyen

kuşun flamingo olduğunu ifade etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü ekipleri olarak 7 gün 24 saat alanı takip ettiklerini anlatan Aslanapa, İzmir Kuş

Cenneti'nde

özellikle gün batımında gökyüzü ve su yüzeyinde oluşan kızıllığın muhteşem manzara sunduğunu dile getirdi.