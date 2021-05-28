  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kaliteli ulaşım için seferberlik
Elmalılı vefatının 79. yılında rahmetle anılıyor
Ekonomi için kritik rakamlar açıklandı
Tefecilere şafak vakti operasyon
Aktüel İzmir Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı güzelliğe bürünüyor
Aktüel

İzmir Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı güzelliğe bürünüyor

Zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'nde yavrulama dönemine geçen flamingoların gün batımında kuluçka adasına dönmeleri görsel şölen oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 10:09:00 -
İzmir Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı güzelliğe bürünüyor

Gediz Nehri'nin on binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümüyle Doğu Akdeniz'in en

büyük

deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Ramsar, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesi için süreç devam

ediyor.

Türkiye'de "allı turna" olarak da bilinen flamingoların iki üreme sahasından biri olan bölgede 6,5 dönümde oluşturulan yapay kuluçka adası, bu yıl da

yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor.

Flamingoların beslenme, dinlenme, kur dansı ve gün batımında kuluçka adasına dönüşteki toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturuyor.

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, havaların ısınmasıyla bölgedeki kuş hareketliliğinin arttığını, Gediz Deltası'nda en fazla üreyen

kuşun flamingo olduğunu ifade etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü ekipleri olarak 7 gün 24 saat alanı takip ettiklerini anlatan Aslanapa, İzmir Kuş

Cenneti'nde

özellikle gün batımında gökyüzü ve su yüzeyinde oluşan kızıllığın muhteşem manzara sunduğunu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yapımcı duyurdu! Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finalinde büyük sürpriz!
Medya

Yapımcı duyurdu! Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finalinde büyük sürpriz!

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finali bölümünde Türk dizi tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi. H..
Suudi Arabistan'dan tepki çeken hac kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan tepki çeken hac kararı

Suudi Arabistan tarafından açıklanan Hac Genelgesi'nde 'geçerli aşılar' listesinde Çin'in ürettiği Sinovac aşısı yer almadı.
ABD'li amiralden dikkat çeken açıklama: Türkiye bölgedeki gücünü artırdı
Gündem

ABD'li amiralden dikkat çeken açıklama: Türkiye bölgedeki gücünü artırdı

NATO'nun Türkiye'nin çıkarlarını korumadığını itiraf eden ABD'li emekli amiral Richard Outzen, "Her ne kadar NATO Türkiye'nin çıkarlarını ko..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay