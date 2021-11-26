İzmir'in Bayraklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 596 konut ile 145 iş yerini hak sapihlerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “569 konutumuzu ve 145 iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Şubat ayından Kasım ayına kadar, 9 ay gibi bir sürede konutlarımızı bitirdik, inşallah söz verdiğimiz şekliyle, önümüzdeki yıl nisan ayına kadar Bayraklı bölgesinde bitmemiş projemiz kalmayacak. Tam 7 bölgedeki projelerimiz de inşallah bitecek. Rezerv alanla birlikte toplam yatırım değeri 2 milyar 250 milyon TL olan 5 bin 74 bağımsız bölümden oluşan bir proje gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

İzmir diğer deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) proje ve rezerv alanında yürütülen çalışmalar kapsamında 7 proje alanında 1391 konut ve 298 iş yerinin inşasına hemen başlandı. Çalışmalar sonunda 7 proje alanında bulunan 596'sı konut olmak üzere toplam 741 binanın yapımı tamamlandı. Konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde projelendirilirken; 2+1 daireler 90-94 metrekare, 3+1 daireler ise 102, 106, 118 ve 138 metrekare olarak yapıldı. Bayraklı'daki proje alanında geriye kalan 795 konut ve 157 dükkanın da kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Bu alanın ilk etabında inşa edilen 397 konutun yılbaşında depremzedelere teslim edilmesi bekleniyor. TOKİ tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında oluşturulan 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için yatırım değeri 1,5 milyar lira olan 3 bin 649 konut ve 51 dükkanın inşa çalışmaları ise devam ediyor.

İzmir deprem konut fiyatları ne kadar?

İzmir deprem konut fiyatları ve ödeme koşullarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptığını hatırlatan Kurum, "2+1 konutları 160 bin ile 180 bin arasında, 3+1 konutları ise 220 bin ile 260 bin arasında şerefiyesiyle vereceğiz. Şerefiyesi daha önce hangi katta oturuyorsa o kata, o cepheye yakın olacak şekilde bu süreç yine kurayla belirlenecek. 2+1 konutlarımızın taksit ödemeleri 740 lira, 3+1 konutlarımızın ise 1020 liradan başlıyor. Ödemelerimiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl 0 faiz şekliyle sabit ödeme olacak." diye konuştu.