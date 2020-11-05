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Aktüel İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 12 kişi yakalandı
Aktüel

İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 12 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:03:53 -
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 12 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılan 12 zanlıdan 2'si adli kontrol şartıyla 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında provokatif paylaşımlarda bulunulan 4 hesabın daha kullanıcılarının tespit edildiği ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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