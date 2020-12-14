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Ekonomi İzmir depreminden etkilenen esnafa ödemeler başladı
Ekonomi

İzmir depreminden etkilenen esnafa ödemeler başladı

İzmir depreminden etkilenen esnafa nakdi para yardımı başladı. Buna göre 123 esnafa 4 milyon 262 bin 219 TL nakdi para yardımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:01:00 -
İzmir depreminden etkilenen esnafa ödemeler başladı

İzmir Valiliği koordinesinde 30 Ekim’de depremden etkilenen 123 esnafa para yardımı yapılmaya başlandı. Bu kapsamda toplam 4 milyon 262 bin 219 TL para yardımı yapılacak.

Depremden etkilenen esnafa ödemeler başladı

İzmir’de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından felaketin yaralarını sarmak ve deprem sonucu oluşan maddi hasarın giderilmesi amacıyla İzmir Valiliği koordinesinde 123 esnafa ödemeler yapılmaya başlandı.

Yardım kapsamında depremden doğrudan etkilenen 123 esnafa 4 milyon 262 bin 219 TL nakdi para yardımı yapılacak.

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