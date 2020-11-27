  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına 116 fidan dikildi
Aktüel

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına 116 fidan dikildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:30:37 -
İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına 116 fidan dikildi

ZONGULDAK (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Zonguldak'ta 116 fidan dikildi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesince gerçekleştirilen etkinlikte, Sapça Tüneli çıkışında bulunan alana İzmir depreminde yaşamını yitiren vatandaşlar için dua edilmesinin ardından fidan dikimi yapıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin orman değerleri açısından zengin olduğunu, yüzde 56'lık bölümünün ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

Bu tür etkinlikleri yapmanın ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Tutulmaz, "Burada hem 116 canımızın hatırlanmasına hem de depreme, afetlere karşı duyarlı olmamıza vesile olacak şekilde bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Bunu özellikle toplumumuz açısından önemli buluyorum çünkü biz deprem kuşağındayız. Bunun yanında coğrafi şartlarımız gereği çok değişik afetlerle karşı karşıya kalma gibi bir durumumuz var. Buna karşı hazırlıklı olmamız, onun dilinden konuşmamız ve ona göre hazırlıklarımızı yapmamız lazım." diye konuştu.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç de depremde hayatını kaybedenlerin anısına 116 fidan diktiklerini dile getirerek, "Rabb'im bizlere bir daha böyle afetler göstermesin. İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızı asla unutmayacağız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir
Dünya

Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir

Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nde bütçesini veto etmeye devam edecek. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'de yürürlüğe konulmak ..
Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...
Gündem

Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...

Hatay'da bulunan Mahremiye Camii, deprem terazisi olma özelliğiyle büyük ilgi görüyor.
Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! F-35 nükleer bomba attı
Teknoloji

Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! F-35 nükleer bomba attı

ABD’nin F-35’lerde test ettiği nükleer bomba 42 saniyede hedefe ulaştı. O anların görüntüsü dünya basınına yansıdı.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay