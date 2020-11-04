  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
Aktüel

İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 00:29:03 -
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Atatürk Devlet Hastanesi idari binasının İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan risk nedeniyle kullanılmayacağını bildirdi.

Vali Aksoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi idari binasıyla ilgili tedbir amaçlı karar alındığını belirtti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Aydın Atatürk Devlet Hastanesi idari binası, deprem sonrası oluşan risk gerekçesiyle 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedbiren kullanıma kapatılmıştır. Başhekimlik tarafından koordine edilen diğer alanlarda hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine devam edilecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya ABD seçimlerinde 'kaos' beklentisi: Radikaller sokağa çıkabilir
Dünya

Rusya ABD seçimlerinde 'kaos' beklentisi: Radikaller sokağa çıkabilir

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Naryshkin, ABD seçimlerinde kimin kazanacağından bağımsız olarak sosyal krizin derinleşmesini bekledi..
Mehmet Metiner, Ali Babacan'ı işaret ederek uyardı
Siyaset

Mehmet Metiner, Ali Babacan'ı işaret ederek uyardı

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konusunda çarpıcı uyarılar yaptı.
Vahşi Batı silahlanıyor! Alarm seviyesi: 18,6 milyon kişi silahlandı!
Dünya

Vahşi Batı silahlanıyor! Alarm seviyesi: 18,6 milyon kişi silahlandı!

ABD'de ocak-ekim döneminde 18,6 milyon silah satıldığı bildirildi. Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı (NSSF) tarafından yapılan açıklamada ise s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay