İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti

Araştırmacı yazar Erkan Trükten İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremle ilgili 26 Haziran'da yaptığı açıklamayı yeniden paylaştı.

26 Haziran'da Beyaz Tv'de 'Ne Var Ne Yok' programına katılan Erkan Trükten, "Bu görüntü normal olamaz. Bir Haarp saldırısı olabilir. Biz daha önce bir geminin Çanakkale açıklarına yaklaştığını söylemiştik. Ne olduysa ondan sonra oldu. Süreç hızlandı. Hortumlar, depremler, doğa olayları... Bu Suriye ve Libya'da attığımız adımların ardından meydana geldi" diyerek İzmir depreminin Haarp saldırısı olabileceğine dikkat çekti.

Haarp ne anlama geliyor?

HAARP, Türkçe karşılığı olarak "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak çevrilen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.

Haarp projesinin etkileri neler?

Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.

Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.