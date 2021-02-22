İzmir, 30 Ekim 2020’de 6,6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Yaşanan depremde 117 kişi yaşamını yitirdi. İzmirliler yaralarını sarmaya çalışırken, deprem konutlarının ne zaman teslim edileceğini de merak ediyor.

İzmir deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarının teslim tarihiyle ilgili konuştu. Kurum, "Mart ayı itibarıyla da söz verdiğimiz 5 bin 34 konutun temellerini atıp inşallah ağustos ayı itibarıyla da konutların teslimlerini etap etap başlatıyor olacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum, “Deprem konutlarının maliyeti yaklaşık 3 milyar lira tutarında. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız hızlı bir şekilde süreci yürütüyor. AFAD'ımızla birlikte çalışmaları sahada kararlı bir şekilde yapıyorlar. Belediyelerimiz bu çalışmalara ortaklık ediyorlar, destek veriyorlar. İnşallah Elazığ ve Malatya gibi burada da hiçbir mağduriyet yaşatmadan konutları vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.