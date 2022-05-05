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Ekonomi İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 13:46:00 -
İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların Profesör  ve  Doçent  kadroları  için  Personel  Daire  Başkanlığına,  Doktor  Öğretim  Üyesi kadroları  için  ilgili  Fakülte  Dekanlıklarına  /  Meslek  Yüksekokulu  Müdürlüğüne  ilan  tarihinden itibaren 15  (onbeş) gün içerisinde şahsen  veya posta  yoluyla başvuru  yapmaları  gerekmektedir. Posta   yoluyla   yapılacak   başvuruların   son   başvuru   tarihine   kadar   kurumumuza   ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 15.05.2022’dir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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