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Aktüel İzmir Çeşme'de, hayatı filme konu olan Nezir Kaya'nın kulesi yeniden inşa edilecek
Aktüel

İzmir Çeşme'de, hayatı filme konu olan Nezir Kaya'nın kulesi yeniden inşa edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:48:35 -
İzmir Çeşme'de, hayatı filme konu olan Nezir Kaya'nın kulesi yeniden inşa edilecek

İZMİR (AA) - Yaşamı "Kayıkçı" filmine konu olan işitme engelli Nezir Kaya'nın İzmir'in Çeşme ilçesinde inşa ettiği kule, yeniden yapılacak.

Çeşme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kulenin inşasına temel atma töreniyle başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Nezir'in yaşam öyküsünün herkesi duygulandırdığına dikkati çekti.

Kaya'nın yaptığı kuleyi yeniden inşa etmek istediklerini belirten Oran, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların da gelip ziyaret edebileceği, Nezir'in anısını yaşatacağımız kulenin temel atma törenini gerçekleştirdik. Çok yakında tamamlanarak yeniden hayata kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

- Nezir Kaya

Eski adı Köste olan Dalyanköy'de 1935'de işitme engelli olarak dünyaya gelen Nezir Kaya, ilginç kişiliğiyle herkesin dikkatini çeker. Anlatılanlara göre Kaya, bir gün köye gelen Rum kızına aşık olur. Balıkçılık yapan Kaya, Sakız Adası'ndaki sevgilisini görmek için pasaportsuz şekilde defalarca gider gelir. Casus olduğu sanılan Kaya, Yunan makamlarınca bir daha gelmemek kaydıyla serbest bırakılır. Aynı suçlamayla karşılaştığı Karaburun'da da gerçek anlaşılınca serbest kalır. Köse, inşaat bilgisi olmamasına karşın birkaç deneme sonrasında kule inşa eder. Kaya, 1980'de bisiklet kazası sonucu hayatını kaybeder. Yaptığı kule ise yıkılma tehlikesine karşı belediye tarafından 1984'te yıkılır. Kaya'nın yaşamı, Biket İlhan'ın çektiği "Kayıkçı" filmine ilham verir.

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