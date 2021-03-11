İzmir Büyükşehir’den tiyatro organizasyonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı tiyatro gösterimlerine ait organizasyon hizmeti alımına çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre tiyatro organizasyon ihalesi 01.04.2021 günü saat 14.00’de Kültürpark Fuar Alanı Hol:1/B Konak/İzmir adresinde yapılacak.
17 kalem tiyatro organizasyonu pandemi koşullarının salonlarda gösterim yapılmasına el vermemesi durumunda idareye ait sosyal medya hesaplarında olacak.
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