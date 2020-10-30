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Aktüel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var"
Aktüel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:59:47 -
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir açıklarındaki depreme ilişkin, 20'ye yakın binada yıkım ihbarı olduğunu bildirdi.

Soyer merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası yoğun bir trafik yaşandığını belirten Soyer, şunları söyledi:

"Şu anda derli toplu sağlıklı bir bilgi yok elimizde. Bazı ihbarlar aldık. Yıkılan binalarımız var. Özellikle Bayraklı, Bornova'da. Bunlarla ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Can kaybına dair bir bilgi yok elimizde. Şu an yoldayız. 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var. Bayraklı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. En kritik bölge Bayraklı, Bornova görülüyor."

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