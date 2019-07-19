İzmir Aliağa TOKİ kura sonuçları listesi sorgula

İzmir Aliağa'da inşa edeceğimiz 600 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. İzmir Aliağa’da inşa edilecek 600 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Aliağa Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 19 Temmuz Cuma günü saat 11:00’da Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. İzmir Aliağa kura sonuçları sorgula.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir Aliağa 600 adet Toplu Konut Projesi kapsamındaki daireler kura ile satışa çıkarılıyor. TOKİ İzmir Aliağa projesinde 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daire seçenekleri yer alıyor. Projedeki dairelerin alanları 85 metrekare ile 128 metrekare arasında değiişiyor. Aliağa TOKİ projesinde yer alan dairelerin fiyatları 175 bin TL'den 3 oda 1 salon dairelerin fiyatlaru 265 bin TL'den başlangıç gösteriyor. TOKİ İzmir Aliağa projesi hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ kura çekim sonuçları için tıklayınız

İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

Bursa

Nilüfer: 9 Ağustos

Kocaeli

Gebze: 8 Ağustos

Erzurum

Aziziye: 30 Temmuz

İzmir

Aliağa: 18 Temmuz

Manisa

Yunus Emre: 19 Temmuz

Bartın

Merkez: 5 Ağustos

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