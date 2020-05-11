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İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinden şehit annelerine ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-05-11 01:53:42 -
İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinden şehit annelerine ziyaret

İZMİR (AA) - İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri kentteki şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal hizmet merkezi müdürleri ve idarecileri İzmir'deki şehit annelerini ziyaret etti.

Şehit yakınlarının Anneler Günü'nü tebrik eden ekipler, onlara hediyeler verdi.

Ayrıca ekipler kentte 100 yaş ve üzerindeki kadınları da ziyaret ederek, Sakarya'da "Cennet Anneleri" isminde oluşturulacak hatıra ormanı sertifikasını verdi.

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