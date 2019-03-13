İZMEK yıl sonu sergisi başladı

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığındaki İZMEK’te belge dağıtım ve yılsonu sergisinin açılışı 2 bin 740 kursiyerin eserleriyle gerçekleşti.

10 yıl içinde yaklaşık 125 bin kişinin faydalandığı İZMEK’in yıl sonu sergisinin açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın AK Partiİl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, belediye meclis üyeleri, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.İzmit ilçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen açılışta yaptığı konuşmada, “İzmit Belediyesi bizim elimiz kolumuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eğitimin her alanında, öğrencilerimize dokunan bir belediye gördük. Başkanımız 10 yılda bize hoş bir seda bıraktı. Yeni başkanımızdan bu hizmetlerin devamını diliyorum” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Halk üniversitesine dönüşen İZMEK’in dönemin sonu sergisini yapıyoruz. Sizlerle dolu dolu bir 10 yıl geçirdik. Türkiye’ye model olan çalışmalar yaptık. Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile güzel çalışmalar yaptık. Bütün kurs öğretmenlerimize bisiklet hediye edeceğiz. Önemli olan sizin heyecanınız, mutluluğunuz. Bizim bu makamlardan beklediğimiz, hoş bir seda bırakmak, hayır duanızı almak ve hizmet etmek onurunu yaşamaktı. Gönlüm rahat, huzurluyum" diye konuştu.

İZMEK kurslarına katılan hanımlar için 4 yerde satış yeri kurduklarını belirten Doğan, "Mikro krediyi başlattık. İZMEK kurslarımızdan işletmeye dönenler var, ipek halı dokuyarak para kazananlar var. Bu görevlerde bu onuru yaşatan, İzmit halkımıza, hanımefendilere teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helal olsun. Sizin kuruşunuzu kaptırmadık hep bunun için mücadele ettik. Gözüm geride kalmayacak. Başlattığımız tüm projeleri daha da büyüterek daha da arttıracak çok değerli bir arkadaşıma devredeceğim. Bir bebek gibi büyüttüğümüz, çağdaş, güçlü bir belediyeyi emanet edeceğiz. Mimar Sibel Gönül hanımefendi ile daha da güzel bir şekilde devam edecektir” şeklinde konuştu.