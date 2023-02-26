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Aktüel İzleyenler şaşkına döndü! Asfalt depremde böyle açılıp kapandı
Aktüel

İzleyenler şaşkına döndü! Asfalt depremde böyle açılıp kapandı

Hatay’da deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 15:58:00 - 2023-02-26 15:59:17

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremde, Hatay’da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Asfaltın açılıp kapandığı anların yer aldığı görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremde Hatay’da çekildiği ileri sürülen bir görüntü sosyal medyanın gündemine düştü.

Görüntüde, deprem anında bir asfaltın açılıp kapandığı anlar yer aldı. Görüntü, sosyal medyada yayılırken, izleyenleri de hayrete düşürdü.

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