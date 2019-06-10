İzlanda'dan bir skandal açıklama: Komik ama hakaret değil

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçı için gittiği İzlanda'da büyük bir saygısızlığa uğradı. Havalimanında yaklaşık 3 saat bekletilen ay-yıldızlı oyuncular, İzlanda emniyet görevlileri tarafından didik didik arandı. Bu skandalın üstüne bir de basın açıklaması yapan milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'na İzlandalı bir vatandaş mikrofon uzatır gibi tuvalet fırçası tuttu.

Konuyla ilgili bir skandal da İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson'dan geldi.

Bakan Benediktsson yaşananlarla ilgili, "Uluslararası bir havaalanında güvenliğe dikkat etmek önemlidir. Mikrofon yerine fırça uzatan adam görmek biraz komik ama hakaret değil. Futbol neşe ve eğlencedir. İzlanda'nın yanındayım." şeklinde konuştu.