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İzlanda'dan bir skandal açıklama: Komik ama hakaret değil

A Milli Futbol Takımımız'ın İzlanda havaalanında yaşadığı skandal olayla ilgili İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson'dan açıklama geldi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 20:30
İzlanda'dan bir skandal açıklama: Komik ama hakaret değil

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçı için gittiği İzlanda'da büyük bir saygısızlığa uğradı. Havalimanında yaklaşık 3 saat bekletilen ay-yıldızlı oyuncular, İzlanda emniyet görevlileri tarafından didik didik arandı. Bu skandalın üstüne bir de basın açıklaması yapan milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'na İzlandalı bir vatandaş mikrofon uzatır gibi tuvalet fırçası tuttu.

Konuyla ilgili bir skandal da İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson'dan geldi.

Bakan Benediktsson yaşananlarla ilgili, "Uluslararası bir havaalanında güvenliğe dikkat etmek önemlidir. Mikrofon yerine fırça uzatan adam görmek biraz komik ama hakaret değil. Futbol neşe ve eğlencedir. İzlanda'nın yanındayım." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 20:30
  1. MİLLİ TAKIMLAR Haberleri
  2. MİLLİ TAKIMLAR
  3. Bjarni Benediktsson
  4. İzlanda
  5. Emre Belözoğlu

YORUM YAZ

  • Mehmet AlagözMehmet Alagöz17 dk önce
    Koçum bu işin birde rövanşı var...ebenizinkini tersten gösteririz size istanbul havalimanında merak etmeyin o zamanda biz derizki çek çek pampa habersizmiş gibi çek der güleriz. ;)
  • Murat DoğrusözMurat Doğrusöz17 dk önce
    Tuvalet fırçasını kullandıktan sonra koyacak bir yer bulamamış. Fırçayı uygun bir yerine sokabilir.
  • ŞenerŞener19 dk önce
    O zaman size daha komik bir şeyler uzatabilirler, bozulmayınız. Ne de olsa eğlence.

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