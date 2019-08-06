0553 313 94 23

İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bir yatırım şirketi tarafından izinsiz olarak reklam amacıyla aranmış olan bir kişinin yaptığı şikâyeti emsal oluşturacak bir kararla sonuçlandırdı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:29
İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bir yatırım şirketi tarafından izinsiz olarak reklam amacıyla aranmış olan bir kişinin yaptığı şikâyeti emsal oluşturacak bir kararla sonuçlandırdı. Karara göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şirkete 75 bin TL para cezası uygulanmasına karar verirken, ilgili kişinin verilerini nereden ve nasıl elde ettiğine dair şirketin şikayetçi şahsa açıklama yapmasını istedi. Ayrıca şikayetçiye, kendi kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nda yer alan haklarını kullanabileceği hatırlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:29
  1. Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  2. Türk Ceza Kanunu
  3. reklam
  4. para

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
    1. GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma..
    2. Beşiktaş'ın yeni transferi bugün..
    3. "Türkiye ile Azerbaycan zor günlerde..
    4. Fehmi Koru 'ben yokum' dese de yeni..
    5. Başkan Gökhan Yüksel: “Sporda..
    6. Laleli’de ’mikro ihracat’ uygulamasına..
    7. ‘Etleri çiğ ve az pişmiş olarak..
    8. Kırşehir’de ihracat yükselişte
    9. İzmitli çocuklar bayramda gülümseyecek
    10. Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi!
    11. Garanti BBVA'dan "Bayram Kredisi"..
    12. Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15..
    13. Vehbi Koç Vakfı, "Meşher" adıyla yeni..
    14. Pamukkale’de kurban kesim yerleri..
    15. “Bireyselleşme şiddet duygusunu..
    16. Yavru flamingolar için 87 gönüllü gece..
    17. Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok
    18. "Laleli, Türkiye’nin ticaretine 5..
    19. TUSAŞ Milli projelere katkı sağlaması..
    20. Toros Tarım'dan Romanya'da yatırım
    21. Dünya gastroenteroloji uzmanları..
    22. Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde 3..
    23. Kapkaç şüphelisini park halindeki..
    24. Yenilikçi Kocasinan’dan Kayseri için..
    25. ABD'den skandal Türkiye açıklaması:..
    26. BAE'nin İran'la yakınlaşmasının..
    27. Her gün iki adet muz yiyince bakın..
    28. Hindistan'da Halk Meclisinin Keşmir..
    29. Fenerbahçe, Miha Zajc'ın bonservis..
    30. Tasarımcı Müdür Yardımcısı
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'