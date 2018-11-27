İzcilikte binlerden, 200 binlere

Federasyonun mali genel kurulu sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan başkan Subaşı, faaliyetlerinin hiç ara vermeden, yaz ve kış demeden sürdüğünü ifade etti.

İzciliğin çocuklar için oyun ve eğlence, yetişkinler için ise eğitim metodu olduğunu belirten Subaşı, "İzciliğin amacı, çocukları vatanını ve milletini seven, güzel ahlaklı insanlar olarak yetiştirmek. Bir izcilik andı vardır ve asker yemini gibidir. Allah'a ve vatana karşı görevlerini yerine getireceklerine dair çocuklar yemin ederler." dedi.

- Suriyeli 6 bin izci

Hasan Dinçer Subaşı, Suriye'deki olayların başlamasının ardından, o bölgeye geçtiklerini ve zorda olanlara yardım için hizmete başladıklarını anlattı.

Bir çadır kentte çocukları gördüklerini ve çok etkilendiklerini anlatan Subaşı, şöyle devam etti:

"Çocuklar çıplak ayaklı, sobaları ve battaniyeleri yok, üşüyorlar. Çok üzüldük. Hemen Türkiye'ye döndük. Gaz sobaları ve ocaklar alıp, oraya götürdük. 3-5 gün sonra o bölgenin DEAŞ tarafından bombalandığını öğrendik. Tüm çocuklar ölmüş. Bu bize çok dokundu. Reyhanlı'da bir koordinasyon kurulu oluşturalım dedik. Bizim arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimiz var. Her hafta gönüllü 15 tane izci lideri, koordinasyon kuruluna gidiyor. Malzemelerin dağıtımında ve diğer işlerde bizler her zaman ön safta yer alırız."

Başkan Subaşı, her konteyner ve barınma merkezinde bir izci grubu kurduklarını dile getirerek, "Çocukların kötü şeylere yönelmemesi için, Suriyeli izci grupları kurmaya başladık. Onların liderlerini yetiştirdik. Şu anda 6 bin Suriyeli izcimiz var. Türkiye'de ise 200 bin izcimiz var." değerlendirmesini yaptı.

Bir çok insanın aileleriyle birlikte izcilik yaptığına dikkati çeken Subaşı, "Bazı spor dallarında uyuşturucu ve doping tartışılır ama bizde sigara dahi tartışılmaz. Bizde ya sigara ya da izcilik tercih edilir. Biz, sigaraya tahammülü olmayan, alkolü hiç görmek istemeyen bir teşkilatız." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye, Avrupa'nın ikinci büyük teşkilatı"

TİF Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Türkiye'nin Avrupa'da en hızlı ve kaliteli şekilde büyüyen teşkilata sahip olduğunu belirtti.

İzcilikte lider yetiştirmenin zorluğunu anlatan Subaşı, "Sayı 200 binlere gelince, geçen yıl dünya konferasında Türkiye, en hızlı ve kaliteli büyüyen Avrupa teşkilatı seçildi. Türkiye, Avrupa'nın ikinci büyük teşkilatı. İngiltere'den sonra geliyoruz." diyerek görüşlerini paylaştı.

- Hayatı kamplarda geçiyor

Başkan Subaşı, 14 yıllık görev süresi boyunca 3 ay evinde yatmadığını aktardı.

Yaptığı görevin büyük özveri istediğini vurgulayan Subaşı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu işi maddiyat için yapmış olsaydım, bir gün gelir bırakırdım. Ancak Allah için bir şeyler yapınca, insanın daha çok yapası geliyor. O çocukların geliştiklerini görmek güzel. Bir ay sonra 54 yaşında olacağım. Bürokrasiyle uğraşmaktan, bu uğurda bir evladımı, saçlarımı, bıyıklarımı ve kaşlarımı kaybettim. Bebeğimiz olacaktı ve maalesef kamplardan dolayı gerekli kontrollerini yapamadık. Doğuma giderken cenazesiyle karşılaştık. Sonrasında bir kızımız oldu ve o da şimdi izci lideri."