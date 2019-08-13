İyilikte payınız oldu

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonunu “İyilikte Payınız Olsun” sloganıyla yurt içindeki Kurban çalışmaları ile birlikte 93 ülke ve bölgede gerçekleştirdi. 1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye’de ilk defa vekâletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 27 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında milyonlarca insana yardım ulaştırıyor. Kurbanlarını İHH'ya bağışlayan hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirdi.

Kurban kampanyası kapsamında İHH, 333 bin 800 km kat ederek 228 şehre ulaştı. İHH, hayırseverlerin destekleriyle 51 bin 447 hisse kurbanı 2 milyon 57 bin 880 ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Neler yapıldı?

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2019 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 93 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştırdı. Bu yıl da Kurban vesilesiyle yeryüzüne dağıtan İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek oldu. Cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarının, yetimhane binalarının ve benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atıldı.

Kriz bölgelerine öncelik verildi

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verildi. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutuldu.

Yetimler bayrama mutlu girdi

İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte 11 ülkede toplamda 27 bin 233 yetime bayramlık kıyafet yardımında bulundu. Hayırseverlerin bayramlık bağışlarından istifade eden ülke isimleri ise şu şekilde:

Benin, Bosna, Hindistan, Irak, Pakistan, Preşova (Sırbistan), Somali, Sri Lanka, Suriye, Tanzanya ve Türkiye.

Yurt içinde 56 bin kişiye ulaşıldı

Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanına iyilik taşıyan İHH, yurt içindeki ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. İHH, Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde yaşayan 56 bin 560 kişiye kurban eti ulaştırdı.

Suriyeli mültecilere kurban eti dağıtımı

Suriye krizinin dokuzuncu yılına girdiğimiz bu kurban bayramında bağışçıların önceliklerinden birisi Suriyeli mülteciler oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye kırsalları ile Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere kesilen kurbanları ulaştırdı. Kurban bayramı boyunca dağıtımı devam eden etlerden yaklaşık 193 bin 120 kişi faydalandı. İHH ayrıca Suriyeli yetim çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu.

İHH ekipleri, Arakan, Myanmar ve Bangladeş’te

Uzak Asya’nın İslam toprakları büyük bir insanlık dramının yaşandığı Myanmar’ın bazı bölgelerinde, Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgeler ile Bangladeş’in diğer bölgelerinde kurban kesimleri yapıldı.

İHH ekipleri, Müslümanlara yapılan zulmün bitmediği Arakan’da 3 bin 360 adet hisse, Myanmar’da 420 adet hisse kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Bangladeş’te ise bin 260 adet hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Her yıl olduğu gibi Filistin’de

İHH ekipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Filistinli ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Bağışçıların büyük önem verdiği bölgede İHH ekipleri, abluka altında özgürlüklerinden mahrum olarak yaşamak zorunda bırakılan Filistin ve Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine toplamda 2 bin 10 hisse kurban kesimi gerçekleştirerek dağıtımlarını yaptı.

Yemen’e özel ilgi

Son dönemde yaşanan krizden etkilenen Yemen’de ise 3 bin 650 hisse kurban kesimi yapılarak bölgede yaşayan zor durumda kalan ailelere dağıtımları yapılmaya başlandı. 17 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu, bunun 4,8 milyonunun açlık sınırında yaşam sürdüğü Yemen’de insani kriz her geçen gün artıyor. Özellikle sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği Yemen’de insanlar, dışarıdan gelen yardımlarla ayakta durabiliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın ise Yemen yardımları hız kesmeden sürüyor. Yaşanan her yeni krizde İHH, Yemen’deki faaliyetlerini artırarak mazlumları yalnız bırakmıyor.

Afrika’da kurban sevinci

İHH ekipleri, Afrika’da da yoğun bir kurban çalışması yürüttü. Afrika’da çok sayıda su kuyusu ve katarak ameliyatları projesi yürüten İHH, bu sene ihtiyaç duyulan birçok ülkede kurban çalışması yaparak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı ve bir nebze de olsa onların mutluluklarına ortak oldu.

Somali'de 3 bin 850 hisse kurban kesilerek dağıtılmaya başlandı. Çad ve Nijer’deki ihtiyaç sahibi ailelere ise 3 bin 850 hisse kurban kesilerek dağıtılmaya başlandı. Afrika’nın diğer ülkelerinde de kurban kesimleri ve dağıtımları yapılarak yüzbinlerce kişiye kurban eti ulaştırılmaya başlandı.

6 kıtada kurban organizasyonu

Balkanlar: Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Karadağ, Macaristan ve Romanya

Afrika: Çad (Çad, Orta Afrikalı mülteciler ve Nijeryalı mülteciler), Kamerun (Kamerun ve Orta Afrikalı mülteciler), Gana, Mali, Nijer, Senegal, Benin, Sierra Leone, Liberya, Togo, Burundi, Etiyopya (Etiyopya ve Ogaden), Güney Afrika, Güney Sudan, Kenya (Kenya ve Mombasa), Swaziland, Malavi, Mozambik, Ruanda, Somali, Sudan (Darfur, Hartum ve Kesele), Tanzanya, Uganda ve Zimbabve.

Asya: Bangladeş (Bangladeş ve Arakanlı mülteciler), Hindistan, (Hindistan, Jammu Keşmir, Kerala ve Assam), Pakistan (Pakistan ve Keşmir), Nepal, Sri Lanka, Myanmar (Burma ve Arakan), Vietnam, Tayland (Patani), Endonezya (Açe ve Palu), Bangsamoro, Kamboçya ve Doğu Türkistan.

Ortadoğu: Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak (Musul, Bağdat ve Kerkük), Lübnan (Filistinli mülteciler ve Suriyeli mülteciler), Ürdün (Suriyeli mülteciler), Suriye, Yemen, Mısır ve Tunus.

Orta Asya ve Kafkasya: Afganistan, Kırım, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan, Azerbaycan (Azerbeycan, Ahıska ve Çeçenistanlı mülteciler), Gürcistan (Çeçen Mülteciler ve Acara) ve Rusya. (Adıgey, Osetya, Karaçay-Çerkes, Kabarday-Balkar, Dağıstan, İnguşetya, Abhazya ve Çeçenistan).