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İyilik yap mutlu ol

Bir tencere sıcak aş ile bir fukarayı sevindirmenin yüreğinize taşıyacağı mutluluk hissi ile ödüllendirilmiyorsunuz sadece. Bu “iyilik” size sağlığınıza katkı olarak da dönüyor.

12 Ekim 2018 Cuma 18:24
İyilik yap mutlu ol

Gerginliklerden uzak, huzurlu mutlu olan bir insan beyni vücudu öylesine ahenk ile yönetiyor ki; vücud ağrılardan sızılardan uzaklaştığı gibi her türlü yabancı zararlı bakterilere karşı daha dirençli ve sağlıklı oluyor. “Mutluluk” kelimesi ile ifade edilen kavram, dünyada hiçbir ilacın erişemiyeceği bir tedavinin adı oluyor.

Mutuluk denilince genellikle bir çiftin kurdukları yuvalarındaki huzurlu, uyumlu, keyifli hayatı akla gelse de aslında insan beyni, kalb ile iletişim halinde son derece basit davranışlardan da “mutlu” oluyor ve bu durumunu vücudun yönetimine yansıtabiliyor.

Mesela bu basit davranışların başında “iyilik (hayır) yapmak” geliyor. Hayır yapmak için illa varsıl olmak gerekmiyor. Mesele ona buna para dağıtmak gibi algılanmamalı. Kişinin avucunun içindeki kırıntıları serçelere açması gibi hiç zahmetsiz bir davranış “iyilik yapma”nın tam karşılığı olabiliyor ve insanı anında “mutlu” edebiliyor. Bir hasta ziyareti de öyle.. Bir mahrum ve mazlum insanın derdini dinlemek teselli etmek de öyle..

Hergün bir vesile ile “iyilik yapan insan”, aslında farkında olmadan bünyesinin ihtiyacı olan en güçlü ilacı almış oluyor. İyilik yapmanın verdiği mutluluk, sadece kalben hissedilen bir haz olmaktan çıkıyor ve insanın sağlığına katkıda bulunuyor..

Onun için, önleyici sağlık programları “İyilik yap-Mutlu ol-Sağlığını kazan” formülünü öğütlüyor. Allahualem, Erdoğan’ın sağlık sırrı da bu..

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 18:24
  1. iyilik
  2. iyilik yapmanın önemi

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