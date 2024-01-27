İyilik elimiz TİKA dünyaya dokunmaya devam edecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) kurulduğu 1992 yılından bugüne kadar 30 binin üzerinde proje ve faaliyet yürütürken, projelerinin yüzde 93’ünü 2002’den sonra hayata geçirdi.

170 ülkede faaliyet

Dünya genelinde 2002’de 12 program koordinasyon ofisi bulunan TİKA, 2023 itibarıyla bu sayıyı 63’e yükseltti, faaliyet gösterdiği ülke sayısını 28’den 170’in üzerine çıkardı. TİKA, 2024 hedefleri kapsamında dünyadaki koordinasyon ofisi sayısını artırmayı planlıyor. TİKA’nın 32. kuruluş yılı vesilesiyle açıklamalarda bulunan TİKA Başkanı Serkan Kayalar, 2023’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olması dolayısıyla bu sevinci yurt dışına taşıyan proje ve faaliyetler yürüttüklerini, bu kapsamda 18 ülkede 35 proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi. 2024’te de Türkiye’nin dost elini dünyaya uzatmaya devam edeceklerini vurgulayan Kayalar, şunları dile getirdi:

Filistin'e ağırlık vereceğiz

“TİKA’nın yaptığı çalışmalar, bize bir teveccüh olarak dönüyor. 6 Şubat depremlerinde dünyanın seferber olmasında bunu gördük. TİKA, insanı önceleyen ve dünyanın farklı coğrafyalarında kalkınma projelerini destekleyen bir kuruluş. Türkiye’nin tecrübesiyle dünyayı bir araya getirmeye devam edeceğiz. Filistin halkı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gazze’de yaraların sarılacağı dönemde, TİKA’ya düşen görevi yerine getireceğiz.”