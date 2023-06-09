İyi Parti'yi eleştirenlere 'terbiyesizlik ve hadsizlik' suçlaması!

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, parti içinde Akşener'e dönük bazı eleştirilere sert çıktı. Poyraz, söz konusu eleştirileri "Terbiyesizlik ve hadsizlik" olarak niteledi.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi sonrası Muhalefet partilerinden istifalar ve parti içerisindeki tartışmalar devam ediyor.

Altılı Masa'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu seçimlerde hem milletvekili sayılarını yükseltemedi hem de cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimete uğramasıyla başbakanlık hayali suya düştü. Seçim sonuçlarının ardından parti içinde Meral Akşener'in istifası konuşulmaya devam ediyor.

İYİ PARTİ'DE ÇALKANTILAR DEVAM EDİYOR

"Yeni bir kadro ve Genel Başkan"

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal Meral Akşener'e karşı, "Ortak Akıl Platformu' kurulduğunu duyurmuştu.

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." ifadelerini kullantı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'den sonra İYİ Parti'de de değişim sesleri yükselirken Yavuz Ağıralioğlu dün yaptığı açıklamada "Yeni nesil tertemiz bir siyasal dil alanı var. Bunun için gerekirse parti kuracağız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın, parti içindeki tartışmalarla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"TERBİYESİZLİK..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dönük bazı eleştirilere tepki gösteren Poyraz, durumu "Terbiyesizlik ve hadsizlik" olarak yorumladı.

Poyraz, "Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

İşte Uğur Poyraz'ın paylaşımı;