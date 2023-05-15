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Gündem İyi Parti’ye şok! Seçim sonuçlarının ardından istifa etti
Gündem

İyi Parti’ye şok! Seçim sonuçlarının ardından istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-05-15 14:28:00 -
İyi Parti’ye şok! Seçim sonuçlarının ardından istifa etti

14 Mayıs 2023 seçim hezimetinden sonra İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sonuçlar belli oldu. 

İYİ Parti, Türkiye genelinde yüzde 9,74 oy alarak MHP'nin altında kaldı. Seçimlerde umduğunu bulamayan İYİ Parti'de istifalar gelmeye başladı. 

İYİ PARTİLİ KADIOĞLU İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını "Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum" diyerek duyuran Kadıoğlu, "Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim" dedi.

Açıklamasının devamında Kadıoğlu, "Parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini" dile getirdi.
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