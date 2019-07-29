İYİ Parti’ye kayyım mı atanacak? Mahkemeye dilekçe verdiler

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

İYİ Parti Gaziantep Parti üyesi Murat Kanlı, Gaziantep 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na ‘kayyım' atanması talebi ile dava dilekçesi verdi.

İYİ Parti’de sular durulmuyor. İYİ Parti’nin Gaziantep il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmaması ve İl Başkanlığı görevine atama yapılması parti içerisinde tepkilere neden oldu. Parti içerisinde atama kararına tepki gösteren parti üyesi Murat Kanlı, Gaziantep 4.Sulh Hukuk Mahkemesine İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na ‘kayyım' atanması talebi ile dava dilekçesi verdi.

Partiler kanununa aykırı hareket iddiası

Kanlı dava dilekçesinde, "Mensubu olduğum İyi Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı, Gaziantep İl Başkanlığı, İlçe Başkanlıkları 2018 yılı başında kurulmuştur. Siyasi Partiler Kanununa göre kuruluştan itibaren 6 ay içerisinde kongreye gitme zorunluluğu bulunmasına rağmen bugüne kadar kongre yapılmamıştır. Bu süre zarfında İyi Parti Genel Merkezi atama İl Başkanları ile anti demokratik bir şekilde süreci yönetmiştir. Bu uygulama ile bugüne kadar kongreye gitmemiştir ve partinin il ve ilçe yönetimlerini belirlememiştir. Siyasi Partiler Kanununa aykırı hareket edilmektedir. Her atanan il ve ilçe başkanı kongrenin yapılacağını söyleyerek oylama yoluna gitmektedirler. Şu anda yeni atanan İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu'nun Başkanlığı ve yönetimi münfesih durumdadır. Bu durum düzeltilmesi ve halihazırdaki İl ve İlçe Başkanlıklarının yerine mahkememiz tarafından kayyım tayin edilerek bir an önce Genel Kurulun yapılarak yeni yönetimin belirlenmesi için iş bu dava açma zorunluluğum doğmuştur" ifadelerine yer verdi.

İlçe başkanı da dava açtı

İYİ Parti Gaziantep Nizip ilçe başkanı Kenan Çakır ve beraberindekiler de, Gaziantep 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na ‘kayyım' atanması talebi ile dava dilekçesi vererek, yeni atanan İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu’nun başkanlığını ve yönetiminin münfesih durumda olduğunu ileri sürdüler. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu ise, “Bu çabalar partimizi zayıflatmaktan öte bir durum değildir” dedi.