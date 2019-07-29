0553 313 94 23

İYİ Parti’ye kayyım mı atanacak? Mahkemeye dilekçe verdiler

İYİ Parti Gaziantep Parti üyesi Murat Kanlı, geçici olarak atanan Gaziantep il yönetimini gerekçe göstererek kayyum talebiyle dava dilekçesi verdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:12
İYİ Parti’ye kayyım mı atanacak? Mahkemeye dilekçe verdiler

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Gaziantep Parti üyesi Murat Kanlı, Gaziantep 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na ‘kayyım' atanması talebi ile dava dilekçesi verdi.

İYİ Parti’de sular durulmuyor. İYİ Parti’nin Gaziantep il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmaması ve İl Başkanlığı görevine atama yapılması parti içerisinde tepkilere neden oldu. Parti içerisinde atama kararına tepki gösteren parti üyesi Murat Kanlı, Gaziantep 4.Sulh Hukuk Mahkemesine İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na ‘kayyım' atanması talebi ile dava dilekçesi verdi.

Partiler kanununa aykırı hareket iddiası

Kanlı dava dilekçesinde, "Mensubu olduğum İyi Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı, Gaziantep İl Başkanlığı, İlçe Başkanlıkları 2018 yılı başında kurulmuştur. Siyasi Partiler Kanununa göre kuruluştan itibaren 6 ay içerisinde kongreye gitme zorunluluğu bulunmasına rağmen bugüne kadar kongre yapılmamıştır. Bu süre zarfında İyi Parti Genel Merkezi atama İl Başkanları ile anti demokratik bir şekilde süreci yönetmiştir. Bu uygulama ile bugüne kadar kongreye gitmemiştir ve partinin il ve ilçe yönetimlerini belirlememiştir. Siyasi Partiler Kanununa aykırı hareket edilmektedir. Her atanan il ve ilçe başkanı kongrenin yapılacağını söyleyerek oylama yoluna gitmektedirler. Şu anda yeni atanan İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu'nun Başkanlığı ve yönetimi münfesih durumdadır. Bu durum düzeltilmesi ve halihazırdaki İl ve İlçe Başkanlıklarının yerine mahkememiz tarafından kayyım tayin edilerek bir an önce Genel Kurulun yapılarak yeni yönetimin belirlenmesi için iş bu dava açma zorunluluğum doğmuştur" ifadelerine yer verdi.

İlçe başkanı da dava açtı

İYİ Parti Gaziantep Nizip ilçe başkanı Kenan Çakır ve beraberindekiler de, Gaziantep 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na ‘kayyım' atanması talebi ile dava dilekçesi vererek, yeni atanan İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu’nun başkanlığını ve yönetiminin münfesih durumda olduğunu ileri sürdüler. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu ise, “Bu çabalar partimizi zayıflatmaktan öte bir durum değildir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:12
  1. İYİ Parti
  2. İYİ Parti Gaziantep Parti üyesi Murat Kanlı
  3. Kayyum Talebi
  4. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu
  5. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı
  6. flaş gelişme
  7. suç duyurusu
  8. mahkeme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan İngiltere'ye rest! 'Üçüncü adımı gerçekleştiririz'
    1. İran'dan İngiltere'ye rest! 'Üçüncü..
    2. TBMM Başkanı Şentop, Moğolistan..
    3. Antalya'da nemden bunalan sahile akın..
    4. TİKA'dan Hırvatistan'da 4. Tarda..
    5. Başkent EDAŞ, hedeflerini başarıyla..
    6. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    7. En fazla kaybettiren BES fonları
    8. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    9. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    10. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı..
    11. Başkan Böcek, Tütüncü’yü ağırladı
    12. Kuzey Makedonya’da 79 kaçak mülteci..
    13. En fazla kazandıran BES fonları
    14. BES fonu istatistikleri
    15. Mutlu şehrin mutlu üniversitesinde..
    16. Masada 3 önemli konu var... Ankara'da..
    17. Üst Klasman Hakemleri sezon öncesi..
    18. Evinde uyuşturucu içiren şahıs..
    19. Çocuklar, Badminton sporuyla daha mutlu
    20. Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar..
    21. Akkuyu NGS’nin inşaatı devam eden 1..
    22. Kategorilerine göre en fazla..
    23. Burhaniye’de camiye gelen gençler..
    24. Kategorilerine göre en fazla..
    25. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    26. En fazla kazandıran yatırım fonları
    27. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    28. Özel Sporcular IPC Gençler Dünya..
    29. Ayancık’ta festival coşkusu
    30. Gedelek’te gelenek sürüyor
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!