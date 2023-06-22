İYİ Parti'ye bir istifa şoku da İzmir'de! Meclis'te sandalyeleri kalmadı
İYİ Parti Buca Meclis Üyesi Mehmet İnan Gülçek partisinden istifa etti.
Seçim hezimetinin ardından birbiri ardına istifaların yaşandığı İYİ Parti'de Meral Akşener'i şoke eden bir haber de Buca'dan geldi.
İYİ Parti Buca Meclis Üyesi Mehmet İnan Gülçek partisinden istifa etti.
Gülçek’in istifasının ardından İYİ Parti’nin Buca Meclisi’nde sandalyesi kalmadı.
Mehmet İnan Gülçek, 2019 yerel seçimlerinde yapılan ittifak çerçevesinde CHP listelerinden seçilerek İzmir’de Buca Meclis Üyesi olmuş ve ardından İYİ Parti’ye dönmüştü.