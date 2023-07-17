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Gündem İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, Ekrem İmamoğlu'nu hedefe oturttu
Gündem

İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, Ekrem İmamoğlu'nu hedefe oturttu

Yeniakit Publisher
2023-07-17 01:57:00 -
İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, Ekrem İmamoğlu'nu hedefe oturttu

İstanbul Arnavutköy’de cadde ortasında arızalanan İETT otobüsü Yeniçağ'da bile yer buldu.

İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, CHP'li İBB Başaknı Ekrem İmamoğlu'nun yönetim zafiyetini haber yaptı.

Yeniçağ'daki haber şöyle:

İstanbul Arnavutköy’de cadde ortasında arızalanan İETT otobüsündeki onlarca vatandaş, otobüsten inmek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul’da vatandaşların İETT çilesi bitmek bilmiyor. Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde arızalanan bir İETT otobüsü nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapanırken, otobüste bulunan onlarca vatandaşta otobüsten inerek yürümek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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