İyi Parti’nin seçtirdiği CHP’li Bilecik Belediyesi’nin Kayı Boyu düşmanlığı

Hasan Eğrigöz Ankara

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti ittifakı ile belediyeyi kazanan CHP’li Semih Şahin başkanlığındaki Bilecik Belediyesi yönetimi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki Kayı Boyu Anıtı’nın kaldırdı. Osmanlı izlerini taşıyan anıt ve eserlere karşı takındığı sorumsuz tavırla eleştirilerin odağı haline gelen CHP’li Bilecik Belediyesi’ne vatandaşlar tepki gösterirken, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Yılmaz, “Altyapı çalışmasından sonra yerine konulacaktır” demekle yetinerek hiçbir tepki göstermemesi dikkat çekti.

Tarihimizi silmeye çalışıyorlar

Olayı perde arkasını Akit’e anlatan AK Parti Bilecik Milletvekili ve eski Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları dile getirdi: “Bilecik’te 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Şehrimizle örtüşecek Kayı Boyu Anıtı, Osmanlı Arması gibi anıtları şehrimizin değişik noktalarında yaptık. Maalesef son seçimlerde İYİ Parti ve HDP’nin desteğiyle göreve gelen CHP, göreve geldiği günden itibaren işe tarihi belediye hizmet binasında bulunan minyatürleri sökmekle başladılar. Yine üzerinde Türk bayrağı olan ışıklı bir panoyu ve Dirilişin Şehri yazısını söndürdüler. Tabii biz CHP’li belediye başkanından bizim tarihi ve medeniyet değerlerimize saygı göstermesini beklemiyoruz ama bunlara yandaşlık yapan ve kendilerine milliyetçi diyen İYİ Parti’den ‘Ne yapıyorsunuz, durun’ demelerini bekliyoruz. Ama onlar kraldan çok kralcı gibiler.”