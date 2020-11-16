  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü
Aktüel

İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü

Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla, İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya indi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:59:21 -
İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü

TBMM (AA) - Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla, İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü.

İYİ Parti, 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerinde 43 milletvekiliyle Meclise girmişti. İlk olarak İYİ Parti listesinden seçime giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal istifa ederek ayrılmıştı.

Daha sonra İyi Parti'den İstanbul Milletvekilleri Hayati Arkaz ile Fatih Mehmet Şeker, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal istifa etti. Son olarak Adana Milletvekili Koncuk partiden istifa ederken, İstanbul Milletvekili Özdağ da ihraç edildi.

İstanbul Milletvekili Arkaz, MHP'ye Manisa Milletvekilİ Akkal ve Antalya Milletvekili Çokal ise AK Parti'ye geçmişlerdi. MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçmişti.

Bugün Özdağ'ın ihracı ve Koncuk'un istifasıyla İYİ Parti'nin sandalye sayısı 36'ya düşerken, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı da 9'a yükselmiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netflix’in 'Bir Başkadır' adlı skandal dizisinden büyük alçaklık!

Netflix’in 'Bir Başkadır' adlı skandal dizisinden büyük alçaklık! "Böyle şerefsizlik görülmedi"
Alman Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL iddiası
Ekonomi

Alman Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL iddiası

Alman Deutsche Bank yayımladığı yeni raporunda Merkez Bankası’nın faiz artırımı yapması durumkunda Türk lirasının dolar karşısında ralli yap..
Rusya'dan flaş Azerbaycan tezkeresi açıklaması
Gündem

Rusya'dan flaş Azerbaycan tezkeresi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesini öngören tezkerenin TBMM'ye gönderilmesine ilişkin açıklamada bul..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay