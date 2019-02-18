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İYİ Parti'nin Kadıköy adayı Emre Kınay oldu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi istifa haberleriyle sarsılan İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oyuncu Emre Kınay oldu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:57
İYİ Parti'nin Kadıköy adayı Emre Kınay oldu

İYİ Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İstanbul Kadıköy'de oyuncu Emre Kınay, aday gösterildi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri için Afyonkarahisar, Amasya, Bursa, Erzurum, Hakkari, Isparta, İstanbul, Kütahya, Mersin, Rize, Tokat, Yalova, Yozgat, Sinop, Şanlırurfa, Trabzon, Tunceli, Konya, Kırklareli, Zonguldak, Ordu, Mardin ve Tokat'ta belirlenen toplam 32 ilçe, 24 belde belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde oyuncu Emre Kınay, Beşiktaş ilçesinde Affan Keçeci'nin belediye başkan adayı olduğu belirtidi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:57
  1. Yalova
  2. Zonguldak
  3. Yozgat
  4. Tunceli
  5. Trabzon
  6. Tokat
  7. Sinop
  8. Rize
  9. Ordu
  10. Mardin
  11. Kütahya
  12. Konya
  13. Kırklareli
  14. İstanbul
  15. Mersin
  16. Isparta
  17. Hakkari
  18. Erzurum
  19. Bursa
  20. Amasya
  21. Afyon
  22. İYİ Parti
  23. Emre Kınay
  24. Beşiktaş

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